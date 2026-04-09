ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಬರ್ ಆಕ್ರೋಶ!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 3:23 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 146 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸದೆ ಬಾಬರ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಬಾಬರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇಳಿದರು. "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ, ಆದರೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಿಂತು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಬರ್ಗೆ ಕೋಪ ತಂದಿತು. "ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಾನು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ".
"ನನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಗುರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿಂತು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನುಡಿದರು. ಬಾಬರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨 BABAR RESPONDED TO A QUESTION ON KOHLI-BABAR COMPARISON 🚨— Abdullah. (@Abdullahh_56) April 8, 2026
• Journalist - " virat kohli comes with the same shot of game as you but he finishes the match which you lack. people compare him with you what are your views on the comparison?"
• babar azam - "let these things to… pic.twitter.com/A69fIV9urI
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ವಿರಾಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬರ್ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ವಿರಾಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅದು ಬಾಬರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿರಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬಾಬರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 126.15 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 173.21 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಈ ಪಂದ್ಯದವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 15.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
