ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 2, 2026 at 12:40 PM IST
ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಟಿ20ಐ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 39ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಬರ್ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೇ, ಬಾಬರ್ 139 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಅಜಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಆಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Horror series for Australia 🇵🇰💀— Muhammad Afzal Kolachi (@mafzalkolachi) February 1, 2026
BBL “superstars” 💫 demolished by Pakistan 🏏🔥. Over hyped talent 📉 fully exposed 😬. PAK whitewashed AUS 3–0 🇵🇰💥.
Not the ideal series before the World Cup for Aussies⏳😬#PAKvAUS pic.twitter.com/XE1Hu5Dnai
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
39 - ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್
38 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
32 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
30 - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್
28 - ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್
28 - ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್
ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಾಬರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಬಾರಿ 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (10), ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (5) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 69 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಯೂಬ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಖವಾಜಾ ನಫೆ (21) ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
PAKISTAN WHITEWASH AUSTRALIA 3-0!!!#PAKvAUS pic.twitter.com/Bgb7hxSpx3— Ramzy 🇵🇰🇬🇧 (@Ramz_004) February 1, 2026
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ (19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 57 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಐದು ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 207/6 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ (35) ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 27 ರನ್ ಕಲೆಹಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 90 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾ 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರದ್ಧ ಪಾಕ್ ಕೊನೆಯಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
