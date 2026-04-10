ಕೊಹ್ಲಿ-ಗೇಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್!!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 10, 2026 at 4:54 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಗುರುವಾರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 12,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) 2026ರಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಅಜೇಯ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 191 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 246 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು.
Babar Azam breaks Chris Gayle’s record for the fewest innings to reach 12,000 T20 runs 👑 pic.twitter.com/uY4qb3veh5— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 9, 2026
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 338 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (351 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು 343 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 360 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 368 ಮತ್ತು 405 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಈಗ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯೂ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಬಾಬರ್ ಅವರ 87 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಬಾಬರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
🚨 BABAR AZAM BREAKS CHRIS GAYLE RECORDS 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) April 9, 2026
Fewest innings to reach 12,000 T20 runs:
Babar Azam - 338
Chris Gayle - 343
Virat Kohli - 360 pic.twitter.com/RL554cse6P
ಬಾಬರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ಗುರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿಂತು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
