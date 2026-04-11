ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​: 61 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್!!

Asia Badminton Championship: ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್​ ಆಯುಷ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 1:28 PM IST

Asia Badminton Championship: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಟ್ಲರ್ ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕುನ್ಲಾವುಟ್ ವಿದಿತ್ಸರ್ನ್​ ಅವರನ್ನು 10-21, 21-19, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1965ರ ನಂತರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ: ಒಂದು ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್​ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 10-21 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರ​ ಪ್ರಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಆಯುಷ್​ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು.

20 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್​ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನ ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆಗೆ ​ 11-4 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಿದಿತ್ಸರ್ನ್ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಥಾಯ್ ಶಟ್ಲರ್ ಸತತವಾಗಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಮಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 3ನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನೀ ಶಿ ಯು ಕಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನೀ ತೈಪೆಯ ಚೌ ಟಿಯೆನ್ ಚೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಯುಷ್: 1965ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾರತೀಯರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 61 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

