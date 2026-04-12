Badminton Asia Championship: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲು
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 6:26 PM IST
2026ರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಶಿ ಯು ಕಿ ವಿರುದ್ಧ 21-8, 21-10 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತರು. ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
1965ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಖನ್ನಾ ನಂತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವದ 7ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್, ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 1ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕುನ್ಲಾವುಟ್ ವಿಟಿಡ್ಸರ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೂ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಲಿ ಝಿ ಜಿಯಾ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೋ ಕೀನ್ ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಯಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮಣಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ಸಿ ಯು ಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿ ಯು ಕಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-8 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು, ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 11-6 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7-2 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಿ ಯು ಕಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ 11-8 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ನಂತೆಯೆ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಕ್ಸಿ ಯು ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಆಟಗಾರ ಚೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
