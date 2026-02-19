ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಟಿ20 ಸೋತ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ!
Published : February 19, 2026 at 5:40 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ ನೀಡಿದ್ದ 163 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 57 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ನಂತರ 29 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಶೆಫಾಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಾಸ್ (4), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (31) ಸಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತ ಬಳಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (36) ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (19) 55 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 126ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಮನ್ ಕ್ಯೌಚೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
Australia win the 2nd T20I by 19 runs.#TeamIndia will aim to bounce back in the series decider on Saturday.— BCCI Women (@BCCIWomen) February 19, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/8prXc1p5fJ#AUSvIND pic.twitter.com/2dSdGdcQbB
ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಅಮನ್ಜೋರ್ ಕೌರ್ (3), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್, ಅರುಂಧತಿ (2), ಶ್ರೀಚರಣಿ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ (12*) ಮಿಂಚಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಶ್ಲೇಗ್ ಗಾರ್ಡನರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್, ಸುಥರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ ಮತ್ತು ಬೆತ್ ಮೂನಿ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹರ್ಮನ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ಪರ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ 356 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುಜೀ ಬೇಟ್ಸ್ ಅವರ 355 ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (349 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (333 ಪಂದ್ಯಗಳು) ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ 309 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
