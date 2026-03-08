ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!ಅಂ.ರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೀಲಿ ಗುಡ್ಬೈ!!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
INDW vs AUSW Test: ಪರ್ತ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (WACA) ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ (ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ) ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 62.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 198 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಅನ್ನಾಬೆಲ್ಲೆ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ ಮೂಲಕ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 323 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 125 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅನ್ನಾಬೆಲ್ಲೆ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು129 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ 76 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 149 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ 63 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸರೆಯಾದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ 25 ರನ್ಗಳ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು.
2 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಇದು ಬಹು-ಸ್ವರೂಪದ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟಿ20, 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಹೀಲಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ 35 ವರ್ಷದ ಹೀಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 11 ಟೆಸ್ಟ್, 126 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 162 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 502 ರನ್, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 3,777 ರನ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3054 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 39 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
