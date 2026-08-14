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ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಕಪಿಲ್ ​ದೇವ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​!!​

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಕಪಿಲ್​ ದೇವ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​
ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 5:32 PM IST

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ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂತಕಥೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ಮರ್ರಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಶಾದ್ಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 434ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಂಗನ ಹೆರಾತ್ ಅವರ 433 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ನಂತರ ಲಿಟ್ಟನ್​ ದಾಸ್​ ಅವರನ್ನು ಔಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್​ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 435ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆರನೇ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ 131 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 434 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 106 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಅಗ್ರ ಐದು ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 439 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ 704 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 400 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ 414 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 198 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೇವಲ 198 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಾತ್ರ 71 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 55 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಬೃಹತ್​ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 351 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ತಂಜಿದ್​ ಹಸನ್​ ತಮಿಮ್​ (101) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ನಿಜ್ಮುಲ್​ ಹೊಸೈನ್​ ಶಾಂಟೊ (84) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಮಿನಲ್​ ಹಖ್ (49) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ (32*) ಮತ್ತು ಹಸನ್​ ಮಹಮೂದ್​ (13) ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್​ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 153 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಂಜಿದ್​ ಹಸನ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ತಂಜಿದ್​ ಹಸನ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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