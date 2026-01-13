ETV Bharat / sports

8 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!: 15 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದೇ ಕೊನೆ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ 15 ವರ್ಷದ ​ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ 8 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತೆ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೀಲಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 35 ವರ್ಷದ ಹೀಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು."ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬಯಕೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ".

"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೀಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹೀಲಿ ಎಂಟು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2013 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ 2018 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯ ವರ್ಷದ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಹೀಲಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಸತತ 16 ಬಾರಿ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೀಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು: ಹೀಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 10 ಟೆಸ್ಟ್, 123 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 162 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಟದ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 489, 3563 ಮತ್ತು 3054 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 275 ಸ್ಟಂಪ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 170ರನ್​ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಂಪ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು, 3 ಟಿ20, 1 ಟೆಸ್ಟ್​, 3 ODI ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಣಿ ಫೆ.15 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್​ 6ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

