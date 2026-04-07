ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 6000+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಂಧನ; ಕಾರಣ ಏನು?
ಐಪಿಎಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 5:08 PM IST
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾ.28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ 12 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಟೂರ್ನಿಯ 13ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆಯೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ಆಟಗಾರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6565 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಮತ್ತು 62 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಡ್ನಿಯ ಮರೂಬ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ (NSW) ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
🚨 David Warner has been charged with drink driving in Sydney (9 News).— Sheri. (@CallMeSheri1_) April 7, 2026
- He will appear in local court, next month. pic.twitter.com/LM0Wd9Qmqt
ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ 0.104 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ - ಇದು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಯಾದ 0.05 ಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ವಾರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೇ 7, 2026 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL 2026) ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವಾರ್ನರ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಾರ್ನರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧದ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಪರ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು, ಕೇವಲ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 433 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು (ಹೊಬಾರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 130* ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 110*).
ಪ್ರಸ್ತುತ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾರ್ನರ್, ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
