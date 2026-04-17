ETV Bharat / sports

15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ!!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ​ತಂಡ 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 2011 ರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಈಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿ ಜೂನ್ 17 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಜೂನ್ 09 - ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಢಾಕಾ

ಜೂನ್ 11 - ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಢಾಕಾ

ಜೂನ್ 14 - ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಢಾಕಾ

ಜೂನ್ 17 - ಮೊದಲ T20I - ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್

ಜೂನ್ 19 - ಎರಡನೇ T20I - ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್

ಜೂನ್ 21 - ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ - ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್

TAGGED:

AUSTRALIAN CRICKET TEAM
AUS VS BAN SERIES
CRTICKET
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ
CRICKET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.