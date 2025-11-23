ETV Bharat / sports

ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ​ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ₹17 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಏನಾಯ್ತು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಆ್ಯಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 3:53 PM IST

Australia Cricket Board: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 73ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆ್ಯಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ನ.21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪರ್ತ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಆ್ಯಶಸ್​ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನ 51,531 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ 49,983 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 17.35 ಕೋಟಿ ರೂ..

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ 123 ರನ್‌ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 205 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮೂರನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್​ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 172 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 132 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 40 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 164 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ 205 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲೆಂದೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್ 51 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್​ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಡಿ.4ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 12 ದಿನಗಳ ಸಮಯವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಿಸ್ಬೆನ್​ನ ಗಾಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್​ ಓಪನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!

