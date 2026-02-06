ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ 170 ವಿಕೆಟ್​​ಗಳ ಡೇಂಜರಸ್​​ ಬೌಲರ್​!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
T20 World Cup 2026: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ (ಶನಿವಾರ) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೂರ್ನಿ​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ತಂಡ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ಸಹ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವೂ ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಇಬ್ಬರು ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ಬದಲಿ ಆಗಾರನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಟಾಡ್ ಡೋಡೆಮೈಡ್, "ಜೋಶ್ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೆಡಿಕಲ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಫಿಟ್​ ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ20ಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು) ಇಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2011ರ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಯಕ ಮಾರ್ಷ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ , ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೇ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಶ್​ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗಿ ಆಗಿರುವ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 127 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 170 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 79 ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್‌ಶಾ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ: ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 11: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ

ಫೆಬ್ರವರಿ 13: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ

ಫೆಬ್ರವರಿ 16: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 20: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಓಮನ್, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

