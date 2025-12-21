ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 85 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : December 21, 2025 at 10:42 AM IST
AUS vs ENG Test Series: ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 82 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 371ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 106 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 286 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 83 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 85 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (170) ಶತಕ ಮತ್ತು ಅಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (72) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 349 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 435 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 352 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (60), ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ (47), ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸ್ (ಅಜೇಯ 39) ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು, ಆದರೂ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಮಿತ್ (60) , ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (1) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ (3) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸತತ ಐದನೇ ಆಶಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2000 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬಾರಿ ಆಶಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2017-18 ರಿಂದ ಆಶಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 0-4 ಅಂತರದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ 2010-11 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 74ನೇ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 35 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 32 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಏಳು ಸರಣಿಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 37 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ 21 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 14 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 364 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 155 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 112 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 97 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಕಳೆದ 5 ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- 2017-18: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 4-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿತು.
- 2019: 2-2 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು)
- 2021-22: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿತು.
- 2023: 2-2ರಿಂದ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು)
- 2025-26: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
