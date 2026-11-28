ಅಚ್ಚರಿ..! 577 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಗೇಟ್ಪಾಸ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 11:49 AM IST
Australia Test Squad: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೇಟನ್ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ರೊಚಿಯೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೇಟನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ: ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಟನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ 27 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 74.83ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 449 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇಟನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 40.17 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2732 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಳು ಶತಕ ಮತ್ತು 16 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
205 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ರೊಚ್ಚಿಯೋಲಿ: ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರೊಚ್ಚಿಯೋಲಿ ಸಹ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 33.88ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 29 ವರ್ಷದ ರೊಚ್ಚಿಯೋಲಿ 59 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 205 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 577 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಲಿಯಾನ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 43.66ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
Introducing our NRMA Insurance Men’s Test squad to take on New Zealand this summer 👊 NB: One player will be added to the squad following round six of the Sheffield Shield. https://t.co/tMPM4iPy6y— Cricket Australia (@CricketAus) November 27, 2026
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಥನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿಲ್ಲ. ಅವರ ದಾಖಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್, ಬ್ಯೂ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುನೆಮನ್, ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಗೂ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೇಟನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಮೈಕೆಲ್ ನೆಸರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಕೋರಿ ರೊಚ್ಚಿಯೋಲಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್.
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