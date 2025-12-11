U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ!
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 11, 2025 at 8:32 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಾದ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆ, ಗುಂಪು ಎ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಗುಂಪು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿವೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಂಜಾನಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
After winning the 2024 #U19WorldCup as an injury-replacement, left-handed batter Oliver Peake returns as skipper for Australia's defence 👇https://t.co/Jtx3Z9YOGm— ICC (@ICC) December 11, 2025
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಲಿವರ್ ಪೀಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಾದ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಎಡಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಲಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲದ ನೇಟ್ ಕೂರೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲೀ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೀವನ್ ಹೊಗನ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಹೊಗನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ U19 ತಂಡ: ಆಲಿವರ್ ಪೀಕ್, ಕೇಸಿ ಬಾರ್ಟನ್, ನಾಥನ್ ಕೂರೆ, ಜೇಡನ್ ಡ್ರೇಪರ್, ಬೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಹೊಗನ್, ಥಾಮಸ್ ಹೊಗನ್, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಕ್ಮಂಡ್, ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್, ನಿತೇಶ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್, ಹೇಡನ್ ಶಿಲ್ಲರ್, ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿಲಿಯಂ ಟೇಲರ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲೀ ಯಂಗ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ; ಕೇವಲ ₹100 ರೂಗೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ