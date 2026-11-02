ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಐವರು ಆಟಗಾರರು; ಕಾರಣ ಏನು?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಟ್ಬಾಲ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 12:24 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ - ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ - ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 50 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೇಸರ್ - ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅವರು ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ, ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 43, 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88 ಮತ್ತು 63 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
Introducing an exciting Australian men's squad ready to face our oldest rivals in a white-ball series kicking off in Perth on November 13! 🇦🇺🏴 #AUSvENG https://t.co/HPvqGGUzgb— Cricket Australia (@CricketAus) November 2, 2026
ಇದೀಗ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೇಸರ್ - ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಾಚ್ಲನ್ ಶಾ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಲಾಚ್ಲನ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಳ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳ ನಂತರ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ T-20 ಸರಣಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಇವರು ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮನ್, ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೋಯಲ್ ಡೇವಿಸ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ - ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಪರ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ಲಾಚ್ಲನ್ ಶಾ, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮಾಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲ್ಲಿ, ಜಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಆಲಿ ಪೀಕ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.
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