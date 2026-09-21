ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 11:07 AM IST
ಭಾನುವಾರ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 59 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೊತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. 34 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 82 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು 68 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
An epic win was sealed by Nathan Ellis and Spencer Johnson in the final over in Harare 😲 #ZIMvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) September 20, 2026
Match report: https://t.co/0esNsvaIT7 pic.twitter.com/KiK03baYaX
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕೈಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಗ್ ಎರ್ವಿನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಕೈಯಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರ್ವಿನ್ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಾ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 271 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಕೂಡ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
272ರನ್ ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. 25 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 77 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು.
ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜೋಶ್
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ODI ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು 102 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಔಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಗೊಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲೆತ್ನಿಸಿತು. ಆಸೀಸ್ನ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು.
Josh Inglis was magnificent as he brought up his second ODI ton in Zimbabwe. #ZIMvAUS match report: https://t.co/0esNsvaIT7 pic.twitter.com/ag1WnJ7YMi— cricket.com.au (@cricketcomau) September 20, 2026
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 49ನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು ಮತ್ತು ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರನ್ಗಳು ಬಂದವು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಂಬತ್ತು ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ವೆಸ್ಲಿ ಮಾಧೆವೆರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು, ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೂರು ರನ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಆ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದರು. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದರು, ಎಲಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
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