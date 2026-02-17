ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ -20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಂಗಳವಾರ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ವಾಶ್ ಔಟ್ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದವು. ಇದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ: ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. 2009 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಸೋಲು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಹ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 96 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಬಲ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ, 2024ರ ರನ್ನರ್ - ಅಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ 8 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
