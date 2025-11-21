ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ: 143 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Published : November 21, 2025 at 4:57 PM IST
AUS vs ENG, 1st Test: ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಾದ ಆ್ಯಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಡವಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 172 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (52 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಓಲಿ ಪೋಪ್ (46) ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಸ್ಮಿತ್ (33) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಝಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ, ರೂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ನಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿದ ಆಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿತು. 123 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಸದ್ಯ ಆಸೀಸ್ 49 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಡಗೆಟ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ: 1882ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕ್ರೌಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ವೆದರಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ವೆದರಾಲ್ಡ್ ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕ್ರೌಲಿ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1990-91ರ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕ್ರೇಗ್ ಮೆಕ್ಡರ್ಮಾಟ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೊದಲ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿ (0), ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (21), ಜೋ ರೂಟ್ (0), ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (6), ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (33), ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ (1) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.
