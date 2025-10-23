ETV Bharat / sports

2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್; ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸರಣಿ ಸೋಲು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಪರಾಜಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 5:41 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Ind vs Aus 2nd ODI: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಅಡಿಲೇಡ್​ನ ಓವಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 265 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಶಾರ್ಟ್ (74) ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನೋಲಿ (61*) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

2-0ಯಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೇಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 2-0ರಿಂದ ಸರಣಿ ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ​

ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್​ ಮಾರ್ಷ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ, ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 17 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ 9 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದರು. ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಇಬ್ಬರೂ 118 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ 97 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 73 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಯ್ಯರ್​ ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರು 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 61 ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ 44 ರನ್​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ 12, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ 11, ನಿತೀಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ (24) ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್​ (13) ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 264 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು.

ಆಸೀಸ್‌ ತಂಡದ ಆ್ಯಡಮ್​ ಜಂಪಾ 4, ಕ್ಸೇವಿಯರ್​ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಗಿಲ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸರಣಿ ಸೋಲು: ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗಿಲ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0ಯ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದೆ.

3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅ.25ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

Last Updated : October 23, 2025 at 5:55 PM IST

TEAM INDIA
AUSTRALIA
VIRAT KOHLI
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
IND VS AUS ODI SERIES

