ETV Bharat / sports

ಪಾಕ್, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಔಟ್​?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು , ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಓಲ್ಲಿ ಪೀಕ್, ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಜೋಯಲ್ ಡೇವಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಡೇವಿಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20 ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ 7 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್​ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್), ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್), ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ (ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್), ಬೆನ್ ದ್ವಾರಶಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ (ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಮೇ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಾರ್ಷ್‌ಗೆ ಮೂರು ಸರಣಿಗಳಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಸರಣಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2019ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೇಗಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ

ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ, ರಿಲೆ ಮೆರೆಡಿತ್, ಓಲ್ಲಿ ಪೀಕ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ, ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಬಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾನ್ಲೇಕ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ

ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಬೆನ್ ದ್ವಾರಶಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ, ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ, ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ

ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೋಯಲ್ ಡೇವಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಆರನ್ ಹಾರ್ಡಿ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ರಿಲೆ ಮೆರೆಡಿತ್, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ RCB!; ಇಂದು ಡೆಲ್ಲಿ​ ಗೆದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್, ಸೋತರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್!!

TAGGED:

CRICKET
AUSTRALIA SQUAD
AUSTRALIA PAKISTAN TOUR
AUSTRALIA BANGLADESH TOUR
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.