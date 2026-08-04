ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರವಾಸವು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಕೋಲ್ ಫಾಲ್ಟಮ್ ಟಿ20 ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ತಹ್ಲಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ ರಾಚೆಲ್ ಟ್ರೆನಮನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಡಾರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಟೈಲಾ ವ್ಲೇಮಿಂಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಲಾ ವ್ಲೇಮಿಂಕ್ ಸಹ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಿಕ್ ಡೆಲಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಾನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಲರ್, ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅನುಭವವು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಪಖಂಡದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಡಾರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಟೈಲಾ ವ್ಲೇಮಿಂಕ್‌ರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ 'ಎ' ತಂಡ: ಡಾರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್, ಮ್ಯಾಟ್ಲೆನ್ ಬ್ರೌನ್, ನಿಕೋಲ್ ಫಾಲ್ಟಮ್, ಟೆಸ್ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್, ಸಿಯೆನ್ನಾ ಜಿಂಜರ್, ಚಾರ್ಲಿ ನಾಟ್, ಅನಿಕಾ ಲಿಯರಾಯ್ಡ್, ಕೇಟೀ ಮೆಕ್ಕೇ, ಲಿಲಿ ಮಿಲ್ಸ್, ಫ್ರಾಂಕಿ ನಿಕ್ಲಿನ್, ಹೇಲಿ ಸಿಲ್ವರ್-ಹೋಮ್ಸ್, ರಾಚೆಲ್ ಟ್ರೆನಮನ್, ಕೋರ್ಟ್ನಿ ವೆಬ್, ತಹ್ಲಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್, ಟೇಲಾ ವ್ಲೇಮಿಂಕ್.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ, ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಎರಡನೇ ಟಿ20, ನ್ಯೂಚಂಡೀಗಢ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಮೂರನೇ ಟಿ20, ನ್ಯೂಚಂಡೀಗಢ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20: ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಐ.ಎಸ್. ಬಿಂದ್ರಾ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮೊಹಾಲಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಮೊಹಾಲಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25: ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಮೊಹಾಲಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್​ ಡಬಲ್ಸ್​ಗೆ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ​ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಸಹೋದರಿಯರು

TAGGED:

CRICKET
AUSTRALIA A TOUR OF INDIA
AUSTRALIA A TEAM
WOMENS CRICKET
AUSTRALIA A SQUAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.