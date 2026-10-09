ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ 69 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 8:54 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ 69 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' 125 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಇಂದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 275 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಸ್ 67 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ 58 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
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276 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (1 ರನ್) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (13 ರನ್) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತರರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ (17), ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು (13), ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (10), ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ (23) ಕೆಲವೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ (34*) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್: ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಅವರು 81 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 67 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 'ಎ' 45.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 206 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ರಿಲೇ ಮೆರೆಡಿತ್ ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' ತಂಡವು ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವನ್ನು 69 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
#RajatPatidar stands tall with a gritty fifty! 👏🔥 Will he take India A over the line? 🇮🇳 #INDAvAUSA | 2nd ODI | 👉 Streaming Live Now https://t.co/TdrWjQDzcV https://t.co/0FFyALpc2U— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾ), ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ವಿ.ಕೀ), ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ (ನಾಯಕ), ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಶಾ, ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಬೆನ್ ಡ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ರೈಲಿ ಮೆರೆಡಿತ್, ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್.
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