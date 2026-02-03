ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂದು AUS vs ENG ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ ಕದನ
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : February 3, 2026 at 12:29 PM IST
Aus vs Eng U19 World Cup: ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು 22 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿವೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 219 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 133 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡ 71% ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಶೇ.58ರಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು: ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಮೇಯಸ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 93.75 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 375 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ನಿತೇಶ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 114ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿ ಲಮ್ಸ್ಡೆನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೆಚ್ಮಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ಆಸೀಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೀಗ 7ನೇ ಸಲ ಫೈನಲ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ U19 ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಚುಕ್, ನಿತೇಶ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಹೊಗನ್, ಆಲಿವರ್ ಪೀಕ್ (ನಾಯಕ), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲೀ ಯಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜೇಡನ್ ಡ್ರೇಪರ್, ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೇಡನ್ ಶಿಲ್ಲರ್, ನಾಡೆನ್ ಕೂರೆ, ಬೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ಮಂಡ್, ಟಾಮ್ ಹೊಗನ್, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬೈರೋಮ್, ಕೇಸಿ ಬಾರ್ಟನ್, ವಿಲಿಯಂ ಟೇಲರ್.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ U19 ತಂಡ: ಬೆನ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಮೂರ್ಸ್, ಬೆನ್ ಮೇಯಸ್, ಥಾಮಸ್ ರೆವ್ (wk/c), ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫಾಕ್ನರ್, ರಾಲ್ಫಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಂಟೊ, ಮ್ಯಾನಿ ಲುಮ್ಸ್ಡೆನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲ್ಯೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್, ವಿಲ್ ಬೆನ್ನಿಸನ್, ಅಲಿ ಫಾರೂಕ್.
