5468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 12:10 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 12:59 PM IST

Aus vs Eng 4th Test: ಆಶಸ್​ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಬರ್ನ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 152 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ನೇಸರ್​ ಮಾತ್ರ 35 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ (12), ಜೇಕ್​ ವೆದರಾಲ್ಡ್​ (10), ಲ್ಯಾಬುಶೇನೆ (6), ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್ (9), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ (1), ಖವಾಜ (29), ಕ್ಯಾರಿ (20) ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ (17) ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪರ, ಜೋಶ್​ ಟಂಗ್​ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದರೇ, ಗಸ್​ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 2, ಬ್ರೈಡನ್​ ಕಾರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್​ 1 ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಸಹ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಆಸೀಸ್​ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ 110 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 42 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್​ (41) ಮತ್ತು ಗಸ್​ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್​ (28), ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (16) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ನೇಸರ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​, ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ 3, ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನವೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ​ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 132 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಹೆಡ್​ (46) ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್​ (24) , ಗ್ರೀನ್ (19) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ 175 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಕ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಡಕೆಟ್​ 51 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 37​ ಮತ್ತು 34 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು.

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್​ 40 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್​ (18*) ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಸ್ಮಿತ್ (3*) ಗೆಲುವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

5468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 5468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನವರಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (SCG) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆಡಿದ 18 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ: ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ಗೆ, ಈ ಗೆಲುವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಆಶಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಣಿ 3-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : December 27, 2025 at 12:59 PM IST

