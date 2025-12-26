Aus vs Eng ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್; ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿವೆ.
Published : December 26, 2025 at 3:50 PM IST
Aus vs Eng 4th Test: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು . ಮೇಲ್ಬರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಬೃಹತ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಆಸೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜೆಕ್ ವೆದರಾಲ್ಡ್ (10), ಲ್ಯಾಬುಶೇನೆ (6), ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ 51 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜ ಮತ್ತು ಅಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. 29 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖವಾಜ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾರಿ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ನೇಸರ್ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 52 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ನೇಸರ್ 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 35 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರೀನ್ 17 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಇವರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಬಲದಿಂದ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 2, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Pacers call the shots as 20 wickets fall on the opening day of the MCG Test 😯#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevk pic.twitter.com/fx2FI94G0q— ICC (@ICC) December 26, 2025
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಹ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. 68 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ವರು ಜಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿ (5), ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (2), ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (1) ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರೆ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕೆಲ ಹೊತ್ತ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 50 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಬ್ರೂಕ್ (41 ರನ್) ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (16) ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 28 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ನೇಸರ್ 4, ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ 3, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಒಂದೇ ದಿನ 20 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. 1909ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 124 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 1901/02ರ ಆಶಸ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
All in a day's play at the MCG! #Ashes pic.twitter.com/PxJI5ti5Yd— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
Aus vs Eng ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್
25 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1901/02
22 ವಿಕೆಟ್ - ದಿ ಓವಲ್, 1890
20 ವಿಕೆಟ್ - ದಿ ಓವಲ್, 1882
20 ವಿಕೆಟ್ - ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 1909
20 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1894/95
20 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 2025/26
19 ವಿಕೆಟ್ - ಪರ್ತ್, 2025/26
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ!