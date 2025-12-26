ETV Bharat / sports

Aus vs Eng ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್​; ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಪತನ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿವೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 3:50 PM IST

Aus vs Eng 4th Test: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು . ಮೇಲ್ಬರ್ನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 20 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಬೃಹತ ಸ್ಕೋರ್​ ಕೆಲಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆಯನ್ನು 152 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 12 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಸ್​ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಜೋಶ್​ ಟಂಗ್​ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜೆಕ್​ ವೆದರಾಲ್ಡ್​ (10), ಲ್ಯಾಬುಶೇನೆ (6), ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್​ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆ 51 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖವಾಜ ಮತ್ತು ಅಲೇಕ್ಸ್​ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಕಿನ್​ಸನ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. 29 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖವಾಜ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 20 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾರಿ ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ನೇಸರ್​ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗ್ರೀನ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿ 52 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ನೇಸರ್​ 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 35 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರೀನ್​ 17 ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಇವರ ಪಾರ್ಟನರ್​ಶಿಪ್​ ಬಲದಿಂದ ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 152 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪರ ಜೋಶ್​ ಟಂಗ್​ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಗಸ್​ ಅಟ್ಕಿನ್​ಸನ್ 2, ಬ್ರೈಡನ್​ ಕಾರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್​ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸಹ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. 68 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ವರು ಜಾಕ್​ ಕ್ರೌಲಿ (5), ಬೆನ್​ ಡಕೆಟ್​ (2), ಜೇಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್ (1) ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರೆ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್​ ಕೆಲ ಹೊತ್ತ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 50 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಬ್ರೂಕ್​ (41 ರನ್) ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (16) ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 110 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕಿನ್​ಸನ್ 28 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ನೇಸರ್​ 4, ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ 3, ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಒಂದೇ ದಿನ 20 ವಿಕೆಟ್​ ಪತನ: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. 1909ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 124 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 1901/02ರ ಆಶಸ್​ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

Aus vs Eng ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌

25 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1901/02

22 ವಿಕೆಟ್​ - ದಿ ಓವಲ್, 1890

20 ವಿಕೆಟ್ - ದಿ ಓವಲ್, 1882

20 ವಿಕೆಟ್ - ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 1909

20 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1894/95

20 ವಿಕೆಟ್ - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 2025/26

19 ವಿಕೆಟ್ - ಪರ್ತ್, 2025/26

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

