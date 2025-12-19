ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ -ಬ್ರೂಕ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 5:09 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
Adelaide's own Travis Head rises to the moment yet again with a crucial ton 💯#WTC27 | 📝 #AUSvENG: https://t.co/tPZVCGZI7D pic.twitter.com/DMmUY650rd— ICC (@ICC) December 19, 2025
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 146 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 10ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ (WTC) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅವರ 10ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ ತಲಾ 9 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಡ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು 22 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Dropped on 99, kissing the deck for 100!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 19, 2025
What a rollercoaster for Travis Head 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/p3RtaE5cNE
WTC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- ಜೋ ರೂಟ್ - 22
- ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ - 13
- ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ - 11
- ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಸ್ಚಾಗ್ನೆ - 11
- ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ - 10
- ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ - 10
ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್: ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 20 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 175 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಶತಕ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 356 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು, ಹೆಡ್ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ 52 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 371 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 286 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
