13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಚ್ಚರಿ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 11:40 AM IST
AUS vs ENG 2nd TEST: ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 205 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (123 ರನ್) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಶೇನೆ (51*) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಗಾಬಾ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಳ್ಳದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರು ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ 2012ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ 35 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಮೈಕೆಲ್ ನೆಸರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಲಿಯಾನ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಲಿಯಾನ್ ಜನವರಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ತವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಸತತ 71 ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 38 ವರ್ಷದ ಲಿಯಾನ್, ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸೀಮರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ನಂತರ ಆಸೀಸ್ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಸದ್ಯ 562 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಲಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
Nathan Lyon has been dropped for the second time in three Tests.— CODE Cricket (@codecricketau) December 4, 2025
It is a move that will ‘rock’ the veteran spinner, and leave him facing an uncertain future.
FULL ANALYSIS: https://t.co/9doJ0QP7jL pic.twitter.com/5PN5EY99AK
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೇ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಜಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 22 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ 93 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದೆ. ಕ್ರಾಲಿ (55), ರೂಟ್ (32) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
