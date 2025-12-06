ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ!.. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ರನ್ನಿಂಗ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಓಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್

ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಓಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನಿಂಗ್​ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​​
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನಿಂಗ್​ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 5:09 PM IST

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಓಡಿ ಅಥ್ಲೀಟ್​ ಒಬ್ಬರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಮಹಿಳೆಯರ 400ಮೀ ಓಟದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಉಳಿದ ಲೇನ್‌ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು. ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮನೀಷಾ 59.54 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ 400ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ 400ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಗುಜರಾತ್​ನ ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರುಚಿತ್ ಮೋರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೋರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಓಡಿ 51 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪದಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾಗೆ ಪದಕ ನೀಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಪುರುಷರ 400ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಸ್‌ಎಂ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾಮಲೈನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 47.48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 48.94 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇತರ ಹಲವಾರು ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್​ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಡೋಪಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ NADA (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಡೋಪಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲೆಂದು ಹಲವಾರು ಅಥ್ಲೀಟ್​​ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಗೈರಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐದನೇ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

Last Updated : December 6, 2025 at 5:09 PM IST

