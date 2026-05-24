10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್​ ಓಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 1:31 PM IST

ರಾಂಚಿ(ಚಂಡೀಗಢ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್​ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 20.40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್​​ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್‌ನ 100 ಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇವಲ 10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 10.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮಗ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ - ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್: ದಾಖಲೆಯ ಓಟದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್, "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

ಮೇ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಓಟಗಾರ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 10.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್: 24 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಇಎಸ್‌ಪಿಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯಿಂದ 0.06 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರು. ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸ್ವತಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 10.17 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಓಟಗಾರರು ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶಾಲ್ ತೆನರಸು ಕೈಲಾವಿಜಿ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು, 44.98 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ 10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಓಟದ ನಂತರ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ: ದಾಖಲೆಯ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಾದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಪಂಜಾಬ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಲಂಧರ್‌ನ ಈ ಯುವ ಓಟಗಾರನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿದೆ. ಗುರಿಂದರ್‌ವೀರ್ ಅವರ ಈ ವೇಗವು ಮುಂಬರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

