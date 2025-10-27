ETV Bharat / sports

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯ: 63 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್

ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸೇರಿತು.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 11:35 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 12:43 PM IST

Ranji Trophy Shortest Match: ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸ್ ನಡುವಿನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ 90 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಭಾರತದ ರೆಡ್ -ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1962ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ - ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪಂದ್ಯವು 547 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಂದ್ಯವು 540 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 63 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರಣಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯವಾಯ್ತು.

ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸ್ಸಾಂ - ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ಸಾಂ 17.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 103 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ (5/46) ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಜಂಗ್ರಾ (3/5) ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ರಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು (5/25) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು 108 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೇವಲ ಐದು ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡವೂ 29.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸರ್ವೀಸಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 13.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 71 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು 540 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು.

ಬೌಲರ್‌ಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 359 ರನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾದವು.

ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯ 2004 - 05ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯ್ತು. ಕ್ವಾಯ್ದ್-ಎ-ಅಜಮ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ vs ಕರಾಚಿ ಬ್ಲೂಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 1851ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ಯಾಸ್ಮೇನಿಯಾ-ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪಂದ್ಯವು 352 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

