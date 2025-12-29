60 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
ಅಸ್ಸಾಂನ 6 ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 29, 2025 at 11:27 AM IST
ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಗುವಾಹಟಿಯ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಫಿಫಾ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 765 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ಎಲ್ & ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈದಾನಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಇತಿಹಾಸ: ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 1962ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 16, 1962 ರಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಬರುವಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜರು ಆಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 14 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯಂತಹ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವು 2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆ: ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಹಾಕಿ, ಜೂಡೋ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯಂತಹ ಗಾಯಕರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಈ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಈಗ, ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರೊಳಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸುಮಾರು 25,000 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನೆಲಸಮಗೊಂಡರು ಕ್ರೀಡಾ ನೆನಪುಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿವೆ.
