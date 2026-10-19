ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿಯರು
ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ 1500 ಮೀಟರ್ T12/T13 ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 5:36 PM IST
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 1500 ಮೀಟರ್ ಟಿ 12/ಟಿ 13 ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೌಮ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಸೌಮ್ಯಾ 5 ನಿಮಿಷ 12.39 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ರಾಧಾ 5:30.90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತ 1-2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. T12/T13 ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕುಮಾರ್ ಭರತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿದರೆ, ರಾಧಾ ಅವರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ್ ಸೋಲಂಕಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
T11 ರಿಂದ T13 ರವರೆಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. T11 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರುಡುತನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು T13 ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Congratulations to Soumya Kumar on winning Gold and Radha Venkatesh on securing Silver in the Women’s 1500m T12/13 Final at the Asian Para Games 2026. India’s one-two finish is a proud achievement for the nation’s para-athletics contingent. Best wishes to both athletes for continued success in their future endeavours.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 19, 2026
ಶುಭಕೋರಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಮಹಿಳೆಯರ 1500 ಮೀಟರ್ (T12/13) ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ರಾಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು, ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಅವನಿ ಲೇಖರಾ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ 250 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವನಿ 249.6 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಜುಡೊದಲ್ಲಿ ಕಂಚು
ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು ಕಪಿಲ್ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಇಪ್ಪನ್ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ
ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟಿ47 ನಲ್ಲಿ ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ನಿಶಾದ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 7.09 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
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