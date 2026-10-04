ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವೈಭವದ ಚಾಲನೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಜೀವಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 9:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್-2026 ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಪಡುಕೋಣೆ-ದ್ರಾವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಕ್ರೀಡೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಶಿಸ್ತು, ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಎರಡೂ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಸೋತಾಗಲೂ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರೆಯುವುದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ತರಬೇತುದಾರರು, ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಟ್ಟು 85 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 1,800 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪುರುಷರ 25-29 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಬೋಟೆ 29.44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಶುಭಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ವಿಕಾಸ್ ಬಾಗ್ವೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 40-44 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಸೋಮಾನಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಲಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ನ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಜಾಹೇದಿ ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 65-69 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪುಂಡಲೀಕ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಟಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 25-29 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ 38.16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಿತಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿಲಂಗೇಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಿರಿಮೋನ್ ಕಲುಂಪನಂಟ್ ಕಂಸ ಪದಕ ಪಡೆದರು. 40-44 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣಾ ಮಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅನೀಶಾ ಭೀಮ್ಜಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾ ಆನಂದ್ ಬಳಿಕದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 65-69 ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಶಾಲಿನಿ ವಿಕ್ರಮಸೂರ್ಯ 57.00 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾನ್ ಚೌಧರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಸ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಜೀವಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಎನ್.ಅನುಚೇತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋನಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ: 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ಸಾಧನೆಯ ಹೋಲಿಕೆ