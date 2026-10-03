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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಅಭಿಷೇಕ್, ತಿಲಕ್ ​ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​; ಪಾಕ್​ಗೆ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿ!

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 11:49 AM IST

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Asain Games Ind vs Pak: ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 211 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

IND VS PAK CRICKET
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಫೈನಲ್
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಭಾರತ ಪದಕ
ASIAN GAMES 2026

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