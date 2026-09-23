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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ​ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಯ 20-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ದಾಖಲೆಯ 20-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು.

ASIAN GAMES 2026
ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. (@XHockey India)
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By ANI

Published : September 23, 2026 at 5:56 PM IST

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ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕವಸಾಕಿ ಜುಕೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಪೂಲ್ ಬಿ' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 20-1 ಅಂತರದ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪಿಕಾ 9 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನವನೀತ್ ಕೌರ್ 4, ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೋ ಪಿಸಾಲ್ 3 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಲಾಲ್‌ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ನೇಹಾ, ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪಾರಮ್ಯ: ಪಂದ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 61 ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು, ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​​ನಲ್ಲು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 6, ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 5, ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಪರ ಸಮನ್ಸೊ ಸುಪನ್ಸಾ 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 19-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಶಿಕಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 17 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿದ 'ಪೂಲ್ ಬಿ' ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ: ಬುಧವಾರದ ಇತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 48-25 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 37-23 ಅಂತರದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮಹಿಳೆಯರ 49 ಕೆಜಿ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 198 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಯ್ ಮೀನಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್‌ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಶೂಟಿಂಗ್​: ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕೀಟ್ ತಂಡಗಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. ರೈಜಾ ಧಿಲ್ಲೋನ್, ಪರಿನಾಜ್ ಧಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 331 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಇತ್ತ ಪುರುಷರ ತಂಡವಾದ ಅನಂತ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನರುಕಾ, ಮೈರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಭವ್‌ತೇಗ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ 'ಶೂಟ್-ಆಫ್'ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್‌: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಖನ್ನಾ ಜಯಗಳಿಸಿ ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಯಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್​: ಭಾರತದ ರೋಯಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್​ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೀಟ್ಸ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, ಹಲವರು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

INDIA WOMENS HOCKEY TEAM
THAILAND WOMENS HOCKEY TEAM
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್
ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ
ASIAN GAMES 2026

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