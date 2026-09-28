ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಡದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 10:12 AM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಕಾಣದೇ ರದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ಸಹ ಮಳೆಗಾಹುತಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಸಹ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್-2026 ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ-20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
🚨 Match Abandoned 🚨— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
The #INDvAFG Asian Games 2026 Quarter-Final has been called off due to rain. #TeamIndia advance to the semi-final by virtue of higher seeding. #AsianGames
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ?: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೇಪಾಳ, ಜಪಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು 'ಎ' ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು 'ಬಿ' ಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಂಟರ ಘಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದವು.
The quest for 𝙜𝙤𝙡𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙡𝙤𝙧𝙮 begins here 🙌— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
🎥 #TeamIndia all in readiness for the #AsianGames Quarter-finals 🇮🇳 pic.twitter.com/VC03cYCGA6
ಭಾರತ ತಂಡ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಂ, ಹಸನ್ ಇಸಾಖಿಲ್, ಕರೀಂ ಜನತ್, ಫೈಸಲ್ ಶಿನೋಜಾದಾ, ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜದ್ರಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ (ನಾಯಕ), ನಂಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೋಟೆ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ, ಫರಿದೂನ್ ದಾವೂದ್ಝೈ, ಅರಬ್ ಗುಲ್, ಇಸ್ಮತ್ ಆಲಂ, ಫರ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಸಫಿ, ಖಾಲಿದ್ ತನಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಮಿರ್.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ನೇಪಾಳ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 - ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅರ್ಹತಾ ತಂಡ), ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 - ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ (ಭಾರತ vs ಅರ್ಹತಾ ತಂಡ), ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 - ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 - ಫೈನಲ್ (ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ), ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ
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