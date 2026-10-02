ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ರಿಕರ್ವ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ರಿಕರ್ವ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 10 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 8:15 AM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮಹಿಳಾ ರಿಕರ್ವ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಕಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 5-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಇದು 11ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್, ಕೀರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೋದ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು 10 ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡವು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 54 ಮತ್ತು 56 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದವು. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ ಚೆಯೌಂಗ್, ಓಹ್ ಯೆಜಿನ್ ಮತ್ತು ಲೀ ಯುಂಜಿ ಅವರ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 52 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ 55 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 54 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಕೀರ್ತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 54 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. 2023ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.