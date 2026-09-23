ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : September 23, 2026 at 1:45 PM IST
ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 48-25 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ತೈಪೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 37 - 23 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ನಿಧಾನಗತಿ ಆಟ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, 9-11 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ 19-15 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ದೇವಿ, ಪೂಜಾ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬಂಗಾರ, ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಐದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ 60 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32' ಹಂತದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅರ್ಕರಡೆಟ್ ಅರ್ಕರಹಿರುನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು 11-1, 11-0, 11-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16' ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರು.
ಜಪಾನ್ನ ಟಕುಯಾ ಕುರೋಸಾಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜಯ್ ಮೀನಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪುರುಷರ ಕಯಾಕ್ ಫೋರ್ 500 ಮೀಟರ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮೇಘಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಗೀತಾ ಫೈರೆಂಬಮ್ ಸೋನಿಯಾ ದೇವಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಯಾನೋ ಸಿಂಗಲ್ 200 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕಯಾಕ್ ಡಬಲ್ 500 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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