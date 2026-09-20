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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಶುಭಾರಂಭ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 3:12 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಖ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುಖ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಖ್ರಾ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 5ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ 12ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಂತರ ಭಾರತ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 3-0ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ರಾಜಿಂದರ್, ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 7-0ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಖ್ರಾ ಮತ್ತು ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ನಂತರ, ಸುಖ್‌ಜೀತ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವು ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್​ 10-1 ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 13-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜುಗ್ರಾಜ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 44 ಗೋಲುಗಳು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೂರು ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 33 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ್ಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 44 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.

19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಯುವ ಡ್ರ್ಯಾಗ್-ಫ್ಲಿಕರ್ ದೀಪಿಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಭಾರತ ಪರ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತದ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ.

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TAGGED:

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
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