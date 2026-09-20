ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಇಂದು ಭಾರತ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 6:24 PM IST
20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಜಪಾನ್ ನಗೋಯೊದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಗೆಲುವುಗಳು, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದವು.
ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠಗಳೂ ಈ ದಿನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ದಿನ ಗೆದ್ದ ಪದಕ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈದಿನ ಭಾರತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ
- ವುಶು: ಭಾರತದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಯಂಗ್ಲಾಂಬ್ ಪುರುಷರ ವುಶು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
- ಟೆಕ್ಬಾಲ್: ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮ್ಸೆ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸೋತರು.
- ಟೆಕ್ಬಾಲ್: ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮ್ಸೆ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಬೇಗ್ ಜೋಡಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು.
- ಈಜು: ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಿಷಭ್ ದಾಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ್ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
- ಈಜು: ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಸ್ಟನ್ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
- ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್: ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ಎಂಎಂಎ (ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್): ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 60 ಕೆಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅಲ್ಟಾಂಚಿಮೆಗ್ ಬೈಗಲ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
- ಹಾಕಿ: ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ದೀಪಿಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
- ಶೂಟಿಂಗ್: ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್, ಸೋನಮ್ ಮಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಶ ವಿನೋದ್ ಅವರ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು.
- ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್: ಪುರುಷರ ತಂಡ ಎಫ್ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ಶೂಟಿಂಗ್: ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
WATCH SUCHIKA TARIYAL CONFIRMS MEDAL!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 20, 2026
- Storms into Semis of MMA Traditional 60kg
SHE WILL BE INDIA’S FIRST MEDALIST IN MMA AT ASIAN GAMES HISTORY! 🇮🇳 pic.twitter.com/kpmLyZjqcl https://t.co/DMbchDhJ1o
- ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಜಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ಹಾಕಿ: ಪುರುಷರ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪೂಲ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 13-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 114 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಟೆಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹರ್ಮಿತ್ ದೇಸಾಯಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ವುಶು: ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಲಿಯಾನ್ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
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