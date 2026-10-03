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ಪ್ರಣವಿ ರೋಚಕ ಜಯ, ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ!: ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಲಾಂ!

Pranavi Urs Gold Medal: ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣವಿ ಉರ್ಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU GOLFER CREATES HISTORY INDIA FIRST INDIVIDUAL GOLD GOLF PRANAVI URS GOLD MEDAL ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್
ಪ್ರಣವಿ ರೋಚಕ ಜಯ, ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 12:50 PM IST

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Pranavi Urs Gold Medal: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾವನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವಿ ಉರ್ಸ್, ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಗಾಲ್ಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗದ್ದನ್ನು ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೌದು, ಕಸುಗೈ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಿ 15 - ಅಂಡರ್ 265 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ. ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಪದಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗಿ ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಣವಿ, ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ದಾಗರ್ ಇರುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕ ನಮ್ಮದಾಗಿವೆ.

ಫೈನಲ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?: ಪ್ರಣವಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 15 - ಅಂಡರ್ 195 ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಶಾನನ್ ಕ್ಸುವಾನ್ ಯಿನ್ ಟ್ಯಾನ್‌ಗಿಂತ 3 ಶಾಟ್ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಚೀನಾದ ರುಯೋನಿಂಗ್ ಯಿನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿತ್ತು ಚಿನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು.

ಫೈನಲ್ ದಿನ ಮೂರನೇ ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಪ್ರಣವಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೋಗಿ ಬಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 3 ಶಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಯಿನ್ ಬರ್ಡಿ ಹೊಡೆದರು. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟ್ಯಾನ್ ಎರಡು ಬೋಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚೀನಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಸ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಣವಿ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೇ ಸಾಗಿದರು.

ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೋಗಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಣವಿ ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ. 6ನೇ ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬರ್ಡಿ. ನಂತರ 10ನೇ ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಡಿ. 13ನೇ ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೀಡ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಆಟವಾಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಣವಿ..

ಪ್ರಣವಿ ಯಾರು?: ಪ್ರಣವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 2003ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಜಯಚಾಮರಾಜ ವಾಡಿಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. 6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೂ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಪ್ರಣವಿಯ ಪಯಣ.

ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಂಗಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೂರ್ (LET) ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಗೆಲುವಲ್ಲ. ಪ್ರಣವಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

  • 2025 IGPL ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ ಮುಂಬೈ ವಿಜೇತರು, ಪುರುಷ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಓಪನ್ - ಫೀಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸಿದರು.
  • ಡಚ್ ಲೇಡೀಸ್ ಓಪನ್ 2026ರಲ್ಲಿ T5 ಸ್ಥಾನ.
  • ಲೇಡೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಆಂಡಲೂಸಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಾ ಡೆಲ್ ಸೋಲ್ ಓಪನ್ ಡಿ ಎಸ್ಪಾನಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ.
  • ಲೇಡೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮಿ ಓಪನ್ ಹೆಲ್ಸಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ T3.
  • ಹೀರೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ.
  • ಲಕೋಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಓಪನ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ T5.
  • LET ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಲೇಡೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೂರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
  • ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2022 (2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು) ನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಂಡ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಪದಕ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಕ್ಲಬ್‌ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕನಸು ಇಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ತಂದ ಪ್ರಣವಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

MYSURU GOLFER CREATES HISTORY
INDIA FIRST INDIVIDUAL GOLD GOLF
PRANAVI URS GOLD MEDAL
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್
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