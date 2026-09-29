ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀರು ಧಂಡಾ
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ನೀರು ಧಂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2026 at 3:08 PM IST
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 26 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ನೀರು ಧಂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀರು ಧಂಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 125 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 118 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು.
A GOLDEN FIRST FOR INDIA! 🥇🇮🇳🎯— Anil Bansal (@dilseanilbansal) September 29, 2026
NEERU DHANDA HAS MADE HISTORY IN AICHI-NAGOYA!
The Indian shooter has become the first Indian woman ever to win an individual GOLD in Women’s Trap at the Asian Games.
Not just a medal.
A first that will stay in the record books forever.
From… pic.twitter.com/1OEnZPmdid
ರೋಚಕ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, 30 ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ 24 ಗುರಿಗಳದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸನ್ ಯುನೊಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ಹಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಮಲಿಕ್ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ 13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನೀರು ಧಂದಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಧಂದಾ ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 10 ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ನರೇಂದ್ರ ಪರ್ವಾಲ್ಗೆ ಕಂಚು
ಪುರುಷರ 90+ ಕೆಜಿ (ಸೂಪರ್ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್) ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನರೇಂದ್ರ ಪರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಮ್ಶಿಬೆಕ್ ಓರಲ್ಬಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Neeru Dhanda wins a historic gold! 🇮🇳🥇— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 29, 2026
With an incredible 28 hits, Neeru Dhanda has won gold in the Women’s Trap Individual at #AsianGames2026, bringing India its first-ever medal in the event and setting a new Asian Games record!
Neeru has been breaking new ground for Indian… pic.twitter.com/qfx9u6XAqq
ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಫಜ್ಲಿಡಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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