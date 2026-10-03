ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 6:25 PM IST
ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್- 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ತಂಡವು 5-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಫು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ 2028 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಚಿನ್ನ: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು: ಭಾರತವು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ 11 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ 23ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಗುಜರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 3-1 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನಂದ್ ಪಂದ್ಯದ 54 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ 21 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 85 ಪದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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