ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 4:35 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಈನ್ ಯೋ (Eain Yow) ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈನ್ ಯೋ 11-9, 11-5, 11-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಭಯ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಶಿವಸಂಗರಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರು ಅನಹತ್ ಅವರನ್ನು 11-4, 4-11, 7-11 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
A Historic Silver for Indian Squash!🥈🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 27, 2026
Congratulations to our young champion, Anahat Singh, on clinching the Silver Medal in Women’s Singles Squash at #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/07cit6gobY
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್
18 ವರ್ಷದ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಳ್ಳಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನಹತ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೌರವ್ ಘೋಷಾಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಕೈತಪ್ಪಿದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ
ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೋಲುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಮಾತ್ರ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕ ಖಚಿತ
80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5TH GOLD FOR MALAYSIA + LA28 OLYMPIC TICKET🔥— Giarc Nibisna 🌺🇲🇾 (@craigansibin) September 27, 2026
20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026
🎾 Squash
🛎️ Final
Men's Singles
🇲🇾 Ng Eain Yow 3-0 🇮🇳 Singh Abhay
11-9
11-5
11-5
HISTORY MAKER! 🇲🇾🏆
Ng Eain Yow defending his men's singles crown as the No. 1 seed.
✅ 1st M'sian to qualify… pic.twitter.com/r6DRmfBUNV
32ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪದಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 14 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 14 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 107 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
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