ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Published : September 26, 2026 at 11:46 AM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 37-34 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇರಾನ್ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
Team India’s women put Iran under immense pressure and force an ALL OUT in the first half of the Women's Kabaddi gold medal match! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2026
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ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22-16 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೋರ್ 27-26 ತಲುಪಿತು ಈ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇರಾನ್ನ ಇಬ್ಬರು ರೈಡರ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
2010ರಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 2010 ಮತ್ತು ಇಂಚಿಯಾನ್ 2014ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. 2018ರ ಜಕಾರ್ತಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಏಕೈಕ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು.
ನಂತರ ಭಾರತ 2022ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈಗ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
🇮🇳 🏆 4TH ASIAN GAMES GOLD MEDAL FOR TEAM INDIA! 🥇— Kabaddi360 (@Kabaddi_360) September 26, 2026
✨ INDIAN WOMEN’S KABADDI TEAM ✨
20TH ASIAN GAMES 2026 GOLD MEDALISTS! 🇮🇳🏆🔥
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.#Kabaddi360 #AsianGames2026 #TeamIndia #IndianKabaddi #WomensKabaddi pic.twitter.com/HwXrQRFRoN
ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ತಂಡ
ಪುಷ್ಪಾ ರಾಣಾ (ನಾಯಕಿ), ಭಾವನಾ ಠಾಕೂರ್, ಜ್ಯೋತಿ ಠಾಕೂರ್, ಮನೀಷಾ ಕುಮಾರಿ, ನಿಕಿತಾ ಕುಮಾರಿ, ಪಿಂಕಿ ರಾಯ್, ಪೂಜಾ ಹಠ್ವಾಲಾ,ರಾಜ್ ರಾಣಿ, ರಿತು ನೇಗಿ, ರಿತು ಶಿಯೋರನ್, ಸಂಜು ದೇವಿ, ಸೋನಾಲಿ ಶಿಂಗ್ಟೆ.
ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಮೂರು ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 13 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಇಂದೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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