ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಹಾಕಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 2:50 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
58ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ 3-3 ರಿಂದ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಆಟದ ಮೊದಲ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ 3-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ 31 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive! 🏑⚡
The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1
ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು
ಭಾರತದ ಪರ, ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (5ನೇ ಮತ್ತು 13ನೇ ನಿಮಿಷಗಳು) ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಂದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸುಖ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ (23 ನೇ) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ (60 ನೇ) ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ, ನಾಯಕ ಅಬು ಬಕರ್ 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಹನ್ನನ್ (45 ನೇ) ಮತ್ತು ರಾಣಾ ವಾಹಿದ್ (49 ನೇ) ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 3-3 ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
A night of intensity, emotion and unforgettable moments as India battled Pakistan all the way to a 4-3 victory and secured a spot in the Asian Games 2026 final. 🏑⚡
Take a look back at the action through our match album. 📸🇮🇳… pic.twitter.com/J3Anm19FR3
ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪೂಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 13-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 16-1, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 8-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 2-0 ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 10-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪೂಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-5 ಅಂತರದ ಸೋಲು ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ತನ್ನ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 9-0, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-1, ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಅನ್ನು 7-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2016ರ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋತಿಲ್ಲ.
𝐃𝐔𝐒 𝐒𝐀𝐀𝐋 𝐊𝐀 𝐃𝐀𝐁𝐃𝐀𝐁𝐀. 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐘 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍𝐒. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
A decade of Indian dominance against Pakistan. Now, a fresh battle against the arch-rivals awaits on the Asian Games stage in Japan, as Harmanpreet Singh and his team gear up for the semi-final… pic.twitter.com/NiChkxc3Gv
ಭಾರತ ಪದಕಗಳು
ಜಪಾನ್ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 12ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ 10 ಚಿನ್ನ, 21 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 31 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 62 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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