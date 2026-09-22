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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 32 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 63-31 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 1:49 PM IST

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ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 63-31 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಟೋಕೈ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 32 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 25 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿರಾಯಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮೊದಲಾರ್ಧದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ರೈಡರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 38 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೊರಿಯನ್ ರೈಡರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ 23 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕೊರಿಯನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಡಿಫೆಂಡರ್​ಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 34-14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 20 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿ ಏಳು ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರಿಯಾದ ರೈಡರ್‌ಗಳು ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದರು, ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು ಕೇವಲ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಸಹ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 17 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ 13 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ, 2018 ರ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತು ಕಂಚಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು 5 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ನೇಪಾಳ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳಿವೆ. ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಚು ಸಿಗಲಿದೆ.

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