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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​: ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ; 148 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕಣಕ್ಕೆ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋತಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 9:48 AM IST

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯ ಕರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1 ರನ್​ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣಕ್ಕೆ: ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ಅಪ್​ ನೋಡಿದರೆ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏಕೈಕ ವೇಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಿನ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಆಲ್​​ರೌಂಡರ್​ಗಳಾದ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ ಇದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡದೇ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ತಂಡಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 33 ಟಿ-20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 23 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದಾಗಿದೆ. ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿ,ಕೀ), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್(ನಾ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಲಸಿತ್ ಕ್ರೂಸ್ಪುಲ್ಲೆ, ಸಿನೆತ್ ಜಯವರ್ದನ, ಸೋಹನ್ ಡಿ ಲಿವೇರಾ(ವಿ.ಕೀ), ಅಶೆನ್ ಬಂಡಾರ, ಸಹನ್ ಆರಾಚ್ಚಿಗೆ(ನಾಯಕ), ನುವಾನಿಡು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಚಾಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ, ವನುಜಾ ಸಹನ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವಿಯಾಸ್ಕಾಂತ್, ತಾರಿಂದು ರತ್ನಾಯಕೆ, ಬಿನೂರ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​: ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ; 148 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕಣಕ್ಕೆ

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